Алина Гросу честно ответила, общается ли с бывшим после разрыва

Украинская певица Алина Гросу откровенно пообщалась с поклонниками и ответила на их вопросы.

В частности, у артистки поинтересовались, общается ли она с бывшим после разрыва. Знаменитость откровенно ответила, что с экс-мужем Александром Комковым не поддерживает никаких связей.

Также певица отметила, что ни с кем не разрывала отношения с конфликтами, так что с бывшими избранниками у нее спокойные и приятельские взаимоотношения сохранились.

Алина Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

"Если вы о бывшем муже, то нет, никогда. И не вижу вообще смысла. А с парнями бывшими у меня не было никогда каких-то конфликтных ситуаций. Расходились, потому что видели, что у нас разные пути. Я не скандалистка. Если решила - честно и серьезно поговорила. Спокойные дружеские отношения остались", — отметила певица.

Также Алина Гросу призналась, что сейчас находится в отношениях. Однако своего избранника знаменитость скрывает.

"Отношения есть. Парня нет, потому что теперь интересуют мужчины", — подчеркнула артистка.

Алина Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Напомним, недавно Алина Гросу сняла романтический клип на песню "Сумую". На видео знаменитость засветила своего нового парня.

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