Алина Гросу честно призналась, как ей тяжело далась беременность: "Смогла я не сразу"

Алина Гросу / © instagram.com/alina_grosu

Украинская певица Алина Гросу, которая беременна первенцем, сделала откровенное признание.

10 января артистка наконец поделилась, что в положении. Для певицы эта беременность первая. Пока что особо подробностей исполнительница не раскрывает. Алина Гросу позже обещает поделиться положительными и проблемными моментами. Но знаменитость все же призналась, что беременность далась ей нелегко. Очевидно, певица не сразу смогла забеременеть. Артистка говорит, что ей это удалось только после того, как она отпустила ситуацию.

"Скоро начну вести свой мамский влог и делиться с вами положительными и проблемными моментами, которые в наше время часто сопровождают женщин. Ведь смогла забеременеть я не сразу, а только когда отпустила ситуацию и справилась со всеми испытаниями", - призналась артистка.

Алина Гросу беременна / © скриншот с видео

Кстати, Алина Гросу после того, как рассказала о беременности, получила множество сообщений с поздравлениями и слова поддержки. Артистка поблагодарила поклонников за их искренние пожелания.

"Друзья мои, я плачу от ваших искренних и теплых комментариев, сообщений. Все ваши пожелания принимаю с большой благодарностью! Вы - самые лучшие и самые душевные люди в мире", - обратилась к фанатам певица.

Напомним, ранее Алина Гросу откровенно рассказывала о своем состоянии. Также артистка честно призналась, с какими трудностями столкнулась во время беременности.