Алина Гросу чуть не разбилась о скалы во время съемок клипа: "Волны буквально стали бросать нас"

Алина Гросу / © пресс-служба Алины Гросу

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Украинская певица Алина Гросу возвращается с новой песней «Дурна любов» — зажигательным летним треком о любви, которая в очередной раз не оправдала ожиданий, но точно не стоит того, чтобы из-за него скучать.

«Дурна любов» — это история о знакомом многим сценарии: он снова выбрал не тебя, обещания остались словами, а отношения закончились так же внезапно, как и начались. Но на этот раз Алина Гросу предлагает не плакать о потерянной любви, а танцевать и отпускать.

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Алина Гросу / © пресс-служба Алины Гросу

Клип на песню артистка сняла в Америке, куда уехала всего на неделю. Эта поездка была для Алины Гросу прежде всего бытовой: впервые на столь долгое время она оставила сына, чтобы забрать собаку и последние вещи, которые оставались в США. Но путешествие неожиданно превратилось еще и в рабочий марафон. За семь дней команда должна была собраться практически с нуля, найти танцовщиц и одежду, провести репетиции и снять клип.

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«Я сама не знаю, как мы это сделали за неделю. На самом деле вся команда была совсем небольшая — буквально несколько человек плюс хореограф. Мы очень быстро собрали девушек, нашли одежду, провели репетиции и начали снимать. Я многое придумывала сама — какие-то фишки, движения, моменты, которые хотела увидеть в кадре. Мы уже на месте все доделывали, и в результате получилось то, что я хотела», — рассказывает певица.

В клипе артистка вместе с командой танцовщиц оказывается посреди живописного побережья. Белые наряды, песок, океан, закат и огонь создают атмосферу своеобразного женского племени — свободного, сильного и абсолютно независимого от «глупой любви». Съемки не прошли и без приключений. Во время работы у океана к команде буквально в десяти метрах от берега приплыл дельфин.

«Я впервые в жизни видела дельфина настолько близко к берегу. Это было очень красиво и совершенно неожиданно. А еще мы чуть не разбились о скалы, когда танцевали и сидели на камнях. Начался прилив, волны стали сильнее и буквально стали бросать нас о скалы. Так что в клипе остались не только красивые кадры, но и немного настоящего экстрима», — вспоминает артистка.

Напомним, недавно Алина Гросу озадачила, на кого как две капли воды похож ее 4-месячный сын. Оказывается, это не отец или мама.

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