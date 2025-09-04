Алина Гросу эмоционально отреагировала на роскошный сюрприз от экс-бойфренда и назвала его "м*даком"

Алина Гросу / © instagram.com/alina_grosu

Украинская певица Алина Гросу шокировала, какой сюрприз ей сделал бывший избранник.

В своем Instagram исполнительница поделилась, что в ее жизни неожиданно появился экс-возлюбленный. Похоже, он решил вернуть расположение артистки роскошным жестом. Мужчина заказал немало разных цветов, которые Алина Гросу даже не смогла подсчитать. Букеты певице прислали на съемочную площадку романтической комедии "Голос серця", где она играет одну из главный ролей.

"Сегодня (4 сентября - прим. ред.) мою гримерку на съемочной площадке "Голос серця" завалил цветами один мужчина. Я не смогла их подсчитать, знаю, что только гигантских роз здесь 160. Это цветы от моего бывшего", - поделилась певица.

Алина Гросу среди цветов, которые ей подарил бывший избранник / © instagram.com/alina_grosu

Конечно, Алина Гросу оценила сюрприз. Однако бывшему избраннику все же не удалось вернуть расположение певицы. Артистка назвала его "м*даком", а также добавила, что она вообще-то замужем, поэтому такие сюрпризы неуместны.

"Почему только мудаки делают такие сюрпризы. Вы бы простили за такой подарок? А как сейчас моему мужу от таких поступков бывшего?" - возмутилась артистка.

