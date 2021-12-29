Алина Гросу и Роман Полянский признались, что их раздражает друг в друге

Алина Гросу и Роман Полянский признались, что их раздражает друг в друге

Также пара рассказала о табу в отношениях.

Украинская певица Алина Гросу и ее бойфренд, российский актер Роман Полянский вместе около двух лет.

За это время они уже достаточно узнали друг друга и знают положительные и отрицательные черты. Артистка рассказала в программе "Звездный путь", что раздражает ее в любимом. Так, это эмоциональность Полянского. В частности, эта черта проявляется во время ссор.

"У нас в отношениях я более спокойная, чем он. То есть он огонь, а я такая – тихо. Мы, когда ссоримся, ссорится Рома, а я абсолютно спокойно ему, медленно, точно просто говорю что-нибудь", – призналась Гросу.

Со своей стороны Романа раздражает то, что Алина "иногда все делает в последний момент".

Алина Гросу и Роман Полянский / instagram.com/alina_grosu

Также у пары уже есть табу. Так, пара против поцелуев на съемочной площадке. Именно из-за одного такого инцидента влюбленные однажды поссорились.

"Я с ним где-то часов пять не говорила. Мы были в разных странах, и он впервые в наших отношениях целовался на площадке. И я уже хотела, если честно, сказать: "До свидания". У меня всегда аргумент в голове: тогда пусть вообще идет работать в порнофильме, это тоже работа. Нет, это ненормально", – заявила звезда.

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