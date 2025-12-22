ТСН в социальных сетях

Гламур
2468
1 мин

Алина Гросу на фоне слухов о беременности показалась возле елки и сделала признание: "Только втроем"

Уже длительное время артистка не реагирует на предположения, но интригует подписчиков.

Вера Хмельницкая
Алина Гросу

Алина Гросу / © instagram.com/alina_grosu

Украинская певица Алина Гросу подогревает интерес вокруг слухов о беременности.

Так, недавно в Сети начали распространяться фото с беременной девушкой, которая была довольно похожей на Гросу. Очевидцы убеждали, что певица якобы находилась в одном из супермаркетов США. И команда звезды отказалась комментировать слухи о беременности. Поэтому информация так и осталась ни опровергнутой, ни подтвержденной.

Тем временем певица опубликовала в Instagram праздничное видео на фоне новогодней елки, исполняя песню «Новорічна». В посте Алина поделилась планами на праздники и призналась, что будет встречать их «втроем». Фанаты сразу начали строить догадки, однако исполнительница уточнила, что в эту компанию входит она сама, муж и их собачка Несси.

Алина Гросу / © instagram.com/alina_grosu

Алина Гросу / © instagram.com/alina_grosu

«Будете ли встречать праздники? С кем? Мы после работы, только втроем: муж, я и Несси», — поинтересовалась артистка, поддерживая легкую интригу.

К слову, своего мужа Алина Гросу скрывает. Однако выяснилось, что им является российский актер Роман Полянский. Роман парочка закрутила еще до начала полномасштабного вторжения.

Напомним, недавно помолвленная 24-летняя спортсменка Ярослава Магучих заинтриговала признанием о будущей свадьбе.

2468
