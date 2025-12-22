- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 2468
- Время на прочтение
- 1 мин
Алина Гросу на фоне слухов о беременности показалась возле елки и сделала признание: "Только втроем"
Уже длительное время артистка не реагирует на предположения, но интригует подписчиков.
Украинская певица Алина Гросу подогревает интерес вокруг слухов о беременности.
Так, недавно в Сети начали распространяться фото с беременной девушкой, которая была довольно похожей на Гросу. Очевидцы убеждали, что певица якобы находилась в одном из супермаркетов США. И команда звезды отказалась комментировать слухи о беременности. Поэтому информация так и осталась ни опровергнутой, ни подтвержденной.
Тем временем певица опубликовала в Instagram праздничное видео на фоне новогодней елки, исполняя песню «Новорічна». В посте Алина поделилась планами на праздники и призналась, что будет встречать их «втроем». Фанаты сразу начали строить догадки, однако исполнительница уточнила, что в эту компанию входит она сама, муж и их собачка Несси.
«Будете ли встречать праздники? С кем? Мы после работы, только втроем: муж, я и Несси», — поинтересовалась артистка, поддерживая легкую интригу.
К слову, своего мужа Алина Гросу скрывает. Однако выяснилось, что им является российский актер Роман Полянский. Роман парочка закрутила еще до начала полномасштабного вторжения.
Напомним, недавно помолвленная 24-летняя спортсменка Ярослава Магучих заинтриговала признанием о будущей свадьбе.