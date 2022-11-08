Алина Гросу на фоне слухов о разрыве отношений с бойфрендом заговорила об одиночестве

Украинская певица Алина Гросу заговорила о своем душевном состоянии.

В частности, знаменитость написала трогательное стихотворение, описывающее ее настроение. В строках поэзии Гросу рассказала о разрыве лирической героини с любимым, после чего она осталась сама в своем доме, все ее чувства угасли, а мужчина больше никогда к ней придет.

Стихотворение Алина написала на фоне слухов о расставании с бойфрендом, российским актером Романом Полянским, который, вероятно, вернулся в Россию.

Алина Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Ця ніч холодна і темна

Вона нас випила одна

І давить мозок мій тут навіть стеля

Візьму дешевого вина

Дістану за хвилину дна

Всі почуття мої тепер пустеля

Пуста квартира пару стін

З вікна тут стелить сірий дим

А двері більше не впускають тебе

Залишу тут своє життя

І тінь тої ким стала я

Лиш паспорт заберу, рюкзак і кеди

Отметим, с начала полномасштабной войны о бойфренде-россиянине Алине Гросу вообще ничего не слышно. Только Павел Зибров рассказывал, что видел Полянского в Черновцах и он не поддерживает российское вторжение. Но в конце октября Роман засветился в Москве.

Алина Гросу пока ничего не комментирует. Впрочем, у нее ухудшилось здоровье, что ей даже пришлось сделать сложную операцию. Звезда не рассказывала, что с ней случилось, а только делилась, что это все из-за нервов. Также Алина намекала, что не вместе с Полянским. Когда певица вернулась домой после операции, то жаловалась, что ей даже некому сварить компот, поэтому приходится самой.

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