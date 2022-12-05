Алина Гросу на фоне слухов о разрыве с Полянским спела об одиночестве

Украинская певица Алина Гросу анонсировала новую песню, где поет о разрыве с любимым.

В частности, премьера новой композиции состоится 9 декабря. В песне Гросу поет о том, что это будет первый год, когда рядом с ней нет любимого, а ей, в свою очередь, одиноко.

"Перший новий рік, там де нас нема…Така самотня без тебе зима…", — поет Алина в новой песне.

Интересно, что композицию об одиночестве Алина выпустила на фоне слухов о разрыве отношений с российским актером Романом Полянским. Поговаривают, что пара уже давно не вместе. Тем временем в Сети распространялась информация, что Полянский вернулся в Россию. Его будто бы видели на премьере кинокартины в Москве.

Сама же Алина пока не дает никаких комментариев. Впрочем, исполнительница и сама раньше намекала на разрыв с любимым. Когда звезда попала в больницу, то жаловалась, что ей некому даже сварить компот, поэтому приходится самой.

Также Алина делилась собственными душевными стихами, где также рассказывала о тяжелом разрыве отношений с любимым.

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