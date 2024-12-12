Алина Гросу намекнула на беременность от мужа – известного российского актера

Украинская певица Алина Гросу не прекращает интриговать подробностями личной жизни, которая в этом году у нее стремительно развивается.

В Instagram-stories артистка намекнула на беременность. Случилось это, когда знаменитость отвечала на вопросы поклонников. Звезде заявили, что она "скоро забеременеет". Однако Алина Гросу с интригой ответила, что, может быть, уже беременна.

"С чего вы взяли? Может, я уже", — намекнула певица.

Алина Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Также исполнительница призналась, что хочет иметь большую семью. Поэтому звезда планирует и не одну беременность: "Планирую детей, и много".

Алина Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Отметим, в этом году Алина Гросу во второй раз вышла замуж. Избранником знаменитости стал российский актер Роман Полянский, с которым она строила отношения до начала полномасштабной войны. Правда, возлюбленного артистка все же скрывает, однако она случайно его раскрыла, когда на званом ужине у мэра Нью-Йорка засветилась с ним. Собравшиеся на мероприятии представляли Романа Полянского, как мужа Алины Гросу.

Кстати, в этом году многие из украинских и мировых звезд сменили статус в личной жизни. Ранее редакция сайта ТСН.ua писала, кто из знаменитостей 2024 сыграл свадьбу.

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