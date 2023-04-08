Алина Гросу нашла способ экономить свой бюджет в США: "Впервые в жизни это делала"

К тому же артистке было интересно попробовать новое.

Украинская певица Алина Гросу сейчас находится в Америке, где развивает свое актерское мастерство.

Однако жизнь в Лос-Анджелесе, где поселилась исполнительница, стоит недешево, так что на некоторых услугах Алина нашла способ сэкономить. В сторис в Instagram певица рассказала, что впервые в жизни она сама нарастила ногти.

Как рассказала Гросу, услуги мастеров красоты в Америке очень дорогие, к тому же она всегда хотела попытаться овладеть этим навыком. И хотя пришлось потратить много времени, как для новичка, исполнительница справилась хорошо.

"Убила время, поняла, что это не очень и легко. Впервые в жизни сама себе нарастила ногти. Потому что было интересно как это. Ведь в Лос-Анджелесе цены космические. Потому что немного заболела и осталась дома", — поделилась Гросу.

Фото: instagram.com/alina_grosu

Напомним, что недавно Алина Гросу рассказала поклонникам, чем занимается в Америке. Артистка не только овладевает актерским мастерством, но и занимается изучением английского и работает.

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