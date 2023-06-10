Алина Гросу назвала сумму, которую передала на помощь пострадавшим из-за подрыва Каховской ГЭС

Украинская певица Алина Гросу поделилась, сколько денег пожертвовала пострадавшим в результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС.

Как призналась артистка, она передала 100 тысяч гривен для детей, пострадавших от затопления в Херсонской и Николаевской областях. Об этом исполнительница рассказала в свой день рождения, которое отметила 8 июня.

Алина Гросу с мамой и младшим братом / Фото: пресс-служба Алины Гросу

По словам Гросу, деньги на помощь она собирала во время выступлений на концертных площадках в США, где в Лос-Анджелесе сейчас учится в актерской школе. "Средства передаю в руки человеку, которому доверяю больше всего в своей жизни, он передаст их на помощь пострадавшим детям из Херсона. Этот человек — моя мама. Она приехал ко мне на день рождения с моим младшим братиком в Лос-Анджелес", – рассказала Гросу.

Алина Гросу с мамой / Фото: instagram.com/alina_grosu

Напомним, ранее еще одна украинская певица Тина Кароль рассказала, что вместе со своим фондом закупила и отправила в Херсонскую область необходимые лодки, штаны-броды, жилеты. Артистка записала видео, где предстала на фоне с помощью для спасателей.

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