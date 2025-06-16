Алина Гросу неожиданно открыла школу в Польше и раскрыла, чем она будет заниматься

Алина Гросу / © instagram.com/alina_grosu

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Украинская певица Алина Гросу неожиданно открыла школу в столице Польши - Варшаве.

Об этом сообщает пресс-служба исполнительницы. Учебное заведение артистка представила в начале июня. Оно расположено в Варшаве. Алина Гросу уверяет, что это не просто школа, а инклюзивное творческое пространство, где каждый ребенок, независимо от способностей и индивидуальности, может развиваться в любви, поддержке и без давления.

"Мы не об оценках - мы о личности. Я мечтала создать место, где дети смогут быть собой, мечтать и чувствовать себя как дома даже за границей", - поделилась Гросу.

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Алина Гросу открыла школу в Варшаве / © пресс-служба Алины Гросу

Программа клуба включает развитие эмоционального интеллекта, изучение украинского языка, творческие занятия, а главное - атмосферу тепла, вдохновения и уважения к каждому. В планах - открытие аналогичного клуба и в Киеве.

Кстати, а еще в начале июня Алина Гросу отыграла свой первый сольный концерт в Польше, который состоялся в Варшаве. Особым моментом вечера стало первое сценическое исполнение песни "Літаєм" в дуэте с Don Maron.

Концерт Алины Гросу / © пресс-служба Алины Гросу

"Это был не просто концерт - это был обмен энергией, поддержкой, верой в будущее. Я благодарна каждому, кто был там и разделил со мной этот момент", - признается певица.

Напомним, недавно Алина Гросу праздновала день рождения. Более того, у звезды еще и был юбилей. Артистке исполнилось 30 лет. Исполнительница уже показала, как праздновала день рождения в компании родителей и мужа-россиянина.

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