Алина Гросу неожиданно показала фото со свадьбы с российским бизнесменом

Украинская певица Алина Гросу неожиданно показала фото со своей свадьбы.

В своем Instagram артистка опубликовала снимок, сделанный тогда, когда она выходила замуж за российского бизнесмена Александра Комкова. На фотографии Алина Гросу позировала в роскошном белом платье, а рядом с ней стояла мама. Родные люди нежно тянулись руками друг к другу.

"Моя королева", — подписала кадр Алина Гросу и добавила смайлик в виде красного сердца.

Алина Гросу с мамой / Фото: instagram.com/alina_grosu

Оказалось, что этим фото певица поделилась не просто так. Дело в том, что мама артистки праздновала день рождения. Звезда поздравила Анну Андреевну с особым праздником. Снимком со свадьбы Алина поделилась, потому что родные люди там выглядят красиво.

"У моей самой дорогой, прекрасной, красивой, мудрой, любимой мамы день рождения. Люблю безгранично, хочу, чтобы жила вечно, чтобы всегда была счастлива", — адресовала маме Алина Гросу.

Мама Алины Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Певица также поделилась еще одной фотографией с мамой. Снимок был сделан во время профессионального фотосета. На фото мама с дочерью позировали почти в одинаковых нарядах – веночке, вышитой рубашке и длинной юбке.

Алина Гросу с мамой / Фото: instagram.com/alina_grosu

Напомним, Алина Гросу сейчас не одинока. Исполнительница встречается с бойфрендом, которого не спешит рассекречивать. Однако недавно она немного рассказала об их отношениях. В частности, артистка рассекретила, из-за чего они ссорятся и почему возлюбленный может на нее обижаться.

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