Алина Гросу неожиданно получила дипломатическую должность в Нью-Йорке и раскрыла, чем будет заниматься

Исполнительница уже прокомментировала порученную ей важную миссию.
Украинская певица Алина Гросу получила дипломатическую должность в Нью-Йорке и рассекретила, чем будет заниматься.
Исполнительница стала официальным представительницей украинской культуры на постоянной основе. Об этом объявила глава по дипломатическим отношениям между Америкой и другими странами ООН во время концерта Гросу в Нью-Йорке.
"Для меня это честь. Работаю и дальше ради того, чтобы достойно представить Украину в мире. Радуюсь, что получила такую уважительную миссию именно после презентации моего нового украиноязычного альбома на концерте в Америке. Мне приятно, что отметили мою работу именно таким образом", – делится артистка.
Накануне Алину Гросу пригласили на несколько официальных мероприятий, где она будет исполнять украинские песни и представлять культуру Украины. Артистка уже посетила званый ужин мэра Нью-Йорка, на котором присутствовало немало уважаемых и высокопоставленных гостей.
"Мы говорили об украинских детях, о важности помочь им и о нашей украинской культуре и ее поддержке", — делится певица.
Напомним, недавно Алина Гросу попала в скандал. В Сети появилось видео, где она якобы на корпоративе в США поет песни российских исполнителей. В команде звезды уже комментировали скандальный ролик, который, по их словам, является фейком и создан для того, чтобы подставить Гросу.
Читайте также:
- Актеры из фильма "Матрица" тогда и сейчас: как за 25 лет изменились Нео, Тринити и другие герои боевика
- В Москве осквернили могилу путиниста Маслякова, который яро поддерживал войну в Украине
- Бывшая Кличко Панеттьери прокомментировала "нетрезвое" интервью и ответила на упреки, что у нее случился срыв