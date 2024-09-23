Алина Гросу неожиданно получила дипломатическую должность в Нью-Йорке и раскрыла, чем будет заниматься

Украинская певица Алина Гросу получила дипломатическую должность в Нью-Йорке и рассекретила, чем будет заниматься.

Исполнительница стала официальным представительницей украинской культуры на постоянной основе. Об этом объявила глава по дипломатическим отношениям между Америкой и другими странами ООН во время концерта Гросу в Нью-Йорке.

"Для меня это честь. Работаю и дальше ради того, чтобы достойно представить Украину в мире. Радуюсь, что получила такую уважительную миссию именно после презентации моего нового украиноязычного альбома на концерте в Америке. Мне приятно, что отметили мою работу именно таким образом", – делится артистка.

Алина Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Накануне Алину Гросу пригласили на несколько официальных мероприятий, где она будет исполнять украинские песни и представлять культуру Украины. Артистка уже посетила званый ужин мэра Нью-Йорка, на котором присутствовало немало уважаемых и высокопоставленных гостей.

"Мы говорили об украинских детях, о важности помочь им и о нашей украинской культуре и ее поддержке", — делится певица.

Алина Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Напомним, недавно Алина Гросу попала в скандал. В Сети появилось видео, где она якобы на корпоративе в США поет песни российских исполнителей. В команде звезды уже комментировали скандальный ролик, который, по их словам, является фейком и создан для того, чтобы подставить Гросу.

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