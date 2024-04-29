Алина Гросу неожиданно рассекретила настоящее имя Klavdia Petrivna

Украинская певица Алина Гросу во время общения с поклонницей назвала настоящее имя Klavdia Petrivna.

Потрясающее заявление певица сделала в TikTok. Так, под одним из видео Алины, в котором звезда рассказывает о втором замужестве и предательствах, поклонники поинтересовались, не прячется ли она за загадочным образом Клавдии Петровны. На этот вопрос звезда ответила четко. Она опровергла такие догадки и отметила, что анонимной исполнительницей, которую юзеры пытаются распознать, является Соломия Опрышко.

"Соломия. Но я вам ничего не говорила. На самом деле, уже многие знают. Прекрасная девочка, но мне жаль, что сейчас много ее заслуженной славы забирают другие…", - ответила Гросу.

Артём Пивоваров и Klavdia Petrivna

Кроме того, с таким мнением соглашается музыкальный блогер Максим Нагорняк. На своем YouTube-канале он также убедил поклонников, что за образом Klavdia Petrivna стоит именно Саломия. По его словам, он общался с ней еще до ее безумной популярности и даже думал о подписании музыкального контракта.

"Девушка о которой все говорят – это Соломия Опришко. И я вам даю свое слово, потому что когда я работал на лейбле хотел подписать контракт прошлым летом. И да, Соломия Опришко – это Клавдия Петровна. Я сам общался с ней в соцсетях. И она еще не подписав контракт со своим лейблом уже спалилась перед многими", - аргументировал Нагорный.

Кстати, на днях 9-летняя дочь Юрия Ткача Лиза порадовала фанатов кавером на песню Klavdia Petrivna и удивила своим перевоплощением в ее образ.

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