Алина Гросу нежно поздравила любимого Полянского с годовщиной знакомства

Ровно три года назад пара встретилась на съемках клипа.

Сегодня, 8 февраля, исполняется ровно три года со дня съемок клипа украинской певицы Алины Гросу "Дико Любила Вову".

Именно на этих съемках впервые состоялась судьбоносная встреча исполнительницы с ее бойфрендом, русским актером Романом Полянским. Как известно, ради девушки Полянский переехал в Украину.

В честь годовщины Алина опубликовала у себя в instagram трогательный пост:

"Три года со съемок "Дико Любила Вову". И три года с того дня нашего знакомства. 1095 самых удивительных и интересных дней в моей жизни. И миллионы безумно душевных и дорогих сердцу моментов", — подписала пост Алина.

Символично, что именно в третью годовщину со дня знакомства клип и дуэтная песня Алины и Романа "Чувство на касетах" набрала три миллиона просмотров в YouTube.

Напомним, что сейчас пара готовится к съемкам клипа на песню "Виски". И как ранее сообщалось, будут режиссировать видео именно Алина и Роман.

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