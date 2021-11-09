Алина Гросу нежно поздравила Полянского с 38-летием и показала их общие фото

Любимый звезды празднует день рождения.

Любимый певицы Алины Гросу, российский актер Роман Полянский празднует день рождения.

9 ноября избраннику звезды исполняется 38 лет. По этому случаю исполнительница поздравила его в своем Instagram, опубликовав их эффектные фото. На кадрах пара позирует во время съемок клипа "Арестован".

Алина Гросу и Роман Полянский / instagram.com/alina_grosu

Также Алина адресовала имениннику нежные строчки:

Хочу тебя поздравить, mon ami

Пусть волшебством наполнится твой век

Пусть воплотятся в жизнь мечты твои.

Будь счастлив, дорогой мой человек

Алина Гросу и Роман Полянский / instagram.com/alina_grosu

В ответ Роман поблагодарил любимую в комментариях: "Спасибо, моя любимая".

Фанаты певицы присоединились к поздравлениям и написали, что им очень нравится эта пара.

Какие вы классные

Роскошная пара. Нереально круто выглядите

Красивая пара

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