Алина Гросу нежно поздравила Полянского с 38-летием и показала их общие фото

Любимый звезды празднует день рождения.
Любимый певицы Алины Гросу, российский актер Роман Полянский празднует день рождения.
9 ноября избраннику звезды исполняется 38 лет. По этому случаю исполнительница поздравила его в своем Instagram, опубликовав их эффектные фото. На кадрах пара позирует во время съемок клипа "Арестован".
Также Алина адресовала имениннику нежные строчки:
Хочу тебя поздравить, mon ami
Пусть волшебством наполнится твой век
Пусть воплотятся в жизнь мечты твои.
Будь счастлив, дорогой мой человек
В ответ Роман поблагодарил любимую в комментариях: "Спасибо, моя любимая".
Фанаты певицы присоединились к поздравлениям и написали, что им очень нравится эта пара.
- Какие вы классные
- Роскошная пара. Нереально круто выглядите
- Красивая пара
Читайте также: