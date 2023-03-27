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Алина Гросу объяснила исчезновение из соцсетей и рассказала о работе в США

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
1747
Время на прочтение
2 мин
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Алина Гросу объяснила исчезновение из соцсетей и рассказала о работе в США

Алина Гросу

Также исполнительница поделилась, что записывает новые песни.

Украинская певица Алина Гросу в последнее время перестала что-либо публиковать в соцсетях. Фанаты знаменитости начали бить тревогу, ничего ли не случилось.

Артистка вышла на связь и успокоила поклонников. Звезда объяснила, что с ней все хорошо. Сейчас у Алины много дел. В частности, она учится актерскому мастерству, а также усовершенствует свои знания с английского языка.

Алина Гросу / © instagram.com/alina_grosu
Алина Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

"Что-то я выпала из социальных сетей. Вы мне часто сейчас пишете, где я и со мной ли все хорошо. Поэтому решила ответить на ваши вопросы. Со мной все более-менее нормально, насколько это сейчас возможно. Что я здесь делаю? Я в первую очередь учусь актерскому мастерству, а также английскому языку", — поделилась звезда.

Исполнительница также рассказала, что начала работать. Впрочем, Алина не тратит весь свой заработок, большую часть средств она переводит на благотворительность.

Алина Гросу / © instagram.com/alina_grosu
Алина Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

"Я теперь работаю. Но только 20% я трачу на свою жизнь, а это на квартиру и на еду. А 60% я решила отдавать на благотворительность обездоленным деткам, потому что сейчас считаю это важным и хочу как-то помогать своей стране", — рассказала Алина.

Кстати, Гросу еще и готовит новые песни, чтобы вскоре порадовать поклонников. Алина пока не говорит, какими они будут, однако обещает, что это точно будет не "шароварщина".

Алина Гросу / © instagram.com/alina_grosu
Алина Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

"А еще я записываю песни, но стараюсь делать так, чтобы это не было "шароварщиной", как сейчас говорят, потому что вижу, что это очень популярное сейчас слово. Хочу записывать именно те песни, которые вам понравятся и будут распространять нашу современную музыку и наш благозвучный язык", — отметила артистка.

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Дата публикации
Просмотры
1747
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