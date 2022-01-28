Алина Гросу очаровала фото с братиком, старше которого на 22 года

Алина Гросу очаровала фото с братиком, старше которого на 22 года

Мальчик заметно подрос.

Украинская певица Алина Гросу показала, как подрос ее младший брат Мишка, которого она часто называет Михаилом Михайловичем-младшим.

На странице в Instagram артистка разместила серию селфи, на которых позирует с мальчиком. Алина изображена в клетчатом пиджаке, а маленький Миша – в зеленом худи. "Моя маленькая любовь", — подписала фото Гросу.

instagram.com/alina_grosu

Подписчики страницы исполнительницы не сдержали своего восхищения семьей: "сколько любви и тепла в этом фото", "какие красивые! Миша такой уж большой", "красивые вместе сестра с братом", "похожи как две капли воды".

instagram.com/alina_grosu

instagram.com/alina_grosu

Отметим, что у Алины Гросу есть два брата. Старший брат Гросу Роман Каланджий является ее сводным братом от предыдущего брака ее мамы. 30 августа 2017 года у Алины родился младший брат, которого назвали в честь отца Михаилом. На тот момент отцу звезды Михаилу Гросу было 50 лет, матери Анне – 54 года.

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