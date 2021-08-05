Алина Гросу очаровала романтическими фото с 37-летним бойфрендом на фоне моря

Влюбленные наслаждаются отпуском в Одессе.

Украинская певица Алина Гросу, которая ранее показала, как с любимым плавала с дельфинами, на этот раз поделилась снимками с их свидания.

На странице в Instagram исполнительница разместила фотографии, на которых позирует с 37-летним бойфрендом, российским актером Романом Полянским. Парочка улыбается, обнимается, а на одном из фото Роман нежно целует свою девушку.

Алина Гросу и Полански / instagram.com/alina_grosu

Алина Гросу и Полански / instagram.com/alina_grosu

Фотографии были сделаны на фоне моря. Полянский для прогулки с Гросу выбрал рубашку зеленого цвета, а Алина была в черном, полупрозрачном платье и очках.

Поклонники признались, что очарованы парой Алины и Романа и считают их очень гармоничными:

Очень красивая пара

Какие красивые и счастливые

Завидую ему

Напомним. недавно Алина Гросу в бикини устроила импровизированный фотосет с бойфрендом на пляже в Одесской области.

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