Алина Гросу очаровала романтическими фото с 37-летним бойфрендом на фоне моря

Влюбленные наслаждаются отпуском в Одессе.
Украинская певица Алина Гросу, которая ранее показала, как с любимым плавала с дельфинами, на этот раз поделилась снимками с их свидания.
На странице в Instagram исполнительница разместила фотографии, на которых позирует с 37-летним бойфрендом, российским актером Романом Полянским. Парочка улыбается, обнимается, а на одном из фото Роман нежно целует свою девушку.
Фотографии были сделаны на фоне моря. Полянский для прогулки с Гросу выбрал рубашку зеленого цвета, а Алина была в черном, полупрозрачном платье и очках.
Поклонники признались, что очарованы парой Алины и Романа и считают их очень гармоничными:
- Очень красивая пара
- Какие красивые и счастливые
- Завидую ему
Напомним. недавно Алина Гросу в бикини устроила импровизированный фотосет с бойфрендом на пляже в Одесской области.