Алина Гросу официально подтвердила, что разошлась с российским актером Полянским

Исполнительница также ответила, свободно ли ее сердце.
Украинская певица Алина Гросу официально подтвердила, что действительно их отношения с российским актером Романом Полянским подошли к концу.
В частности, слухи о разрыве пары начали распространяться еще летом прошлого года. Тогда Алина избегала ответов на вопрос о ее личной жизни, между тем Роман вообще исчез из медиапространства. Гросу только намекала, что разошлась с Полянским.
Впрочем, в своем фотоблоге артистка решила быть откровенной с поклонниками, и официально отметила, что бойфренда сейчас у нее нет. Также певица добавила, что ее сердце свободно.
"Ни парня, ни любовника у меня нет", — коротко и откровенно ответила Алина.
Отметим, Алина Гросу начала встречаться с российским актером еще в 2019 году. До того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, они казались идеальной парой. Однако после 24 февраля прошлого года Алина прекратила делиться совместным контентом с Романом, а актер тем временем исчез из соцсетей.
Еще летом прошлого года певец Павел Зибров рассказывал, что видел Полянского с Гросу в Черновцах. Но уже в октябре актера вместе с дочерью от первого брака застали в Москве на премьере фильма ярого путиниста Валерия Фокина.
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