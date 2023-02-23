Алина Гросу официально подтвердила, что разошлась с российским актером Полянским

Украинская певица Алина Гросу официально подтвердила, что действительно их отношения с российским актером Романом Полянским подошли к концу.

В частности, слухи о разрыве пары начали распространяться еще летом прошлого года. Тогда Алина избегала ответов на вопрос о ее личной жизни, между тем Роман вообще исчез из медиапространства. Гросу только намекала, что разошлась с Полянским.

Алина Гросу и Роман Полянский / Фото: instagram.com/alina_grosu

Впрочем, в своем фотоблоге артистка решила быть откровенной с поклонниками, и официально отметила, что бойфренда сейчас у нее нет. Также певица добавила, что ее сердце свободно.

"Ни парня, ни любовника у меня нет", — коротко и откровенно ответила Алина.

Алина Гросу подтвердила, что одинока / Фото: instagram.com/alina_grosu

Отметим, Алина Гросу начала встречаться с российским актером еще в 2019 году. До того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, они казались идеальной парой. Однако после 24 февраля прошлого года Алина прекратила делиться совместным контентом с Романом, а актер тем временем исчез из соцсетей.

Еще летом прошлого года певец Павел Зибров рассказывал, что видел Полянского с Гросу в Черновцах. Но уже в октябре актера вместе с дочерью от первого брака застали в Москве на премьере фильма ярого путиниста Валерия Фокина.

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