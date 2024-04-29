Алина Гросу официально подтвердила второе замужество и впервые призналась, как ей изменял известный актер

Украинская певица Алина Гросу официально подтвердила, что во второй раз вышла замуж, а также впервые рассказала, как встречалась с известным актером, который ей изменял.

В своем Instagram артистка призналась, что раньше публично ни разу не рассказывала об отношениях с этим популярным артистом. Впрочем, такой опыт в ее жизни был, и это произошло между первым и вторым браком. Исполнительница не стала называть имя известного актера, но намекнула, что это не Роман Полянский.

Алина Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

"Так случилось, что моя история началась между моим первым и вторым браком. Вы никогда не слышали, что я была в отношениях с этим человеком, Интернет об этом не знает. Но это тоже очень публичный человек и это актер. Это не то, о что вы подумали! Отношения длились около года", – поделилась артистка.

Отношения Алины Гросу с этим актером, которого она назвала "Андреем", начались сразу же после ее разрыва с первым мужем. Артист узнал, что в браке исполнительницы проблемы, и начал настойчиво ухаживать за ней. Сначала Гросу не хотела иметь никаких отношений, но, наконец, не смогла устоять.

Алина Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

"Когда мне мой первый муж предложил пожить отдельно, я переехала. Я начала сниматься в одной картине, где также снимался еще один человек, будем его называть "Андрей". Он сразу много внимания мне уделял. Он слышал историю, что мы с мужем живем отдельно, и начал делать большие шаги для того, чтобы у нас были отношения. В какой-то момент я сломалась, у нас начались отношения", - вспомнила артистка.

Отношения пара начали стремительно развиваться, они поселились вместе в одной квартире. Впрочем, у актера были разные командировки. Интуиция подсказывала Алине, что что-то происходит не так. Артистке казалось, что у ее возлюбленного слишком близкие отношения с коллегами за сценой. В конце концов интуиция звезду не подвела. Мужчина действительно действительно начал ей изменять.

Алина Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

"Это какое-то время развивалось, мы начали жить вместе. Он уехал в командировку. Я увидела, что в этой командировке у него какое-то очень близкое общение с девушками, ну есть там фотографии не "взасос", но очень близкие, что-то мне это не очень нравилось. Мне было стыдно ему говорить, потому что я не такая крейзи, чтобы видеть предательство во всем, тем более хорошие отношения, человек действительно отдает мне все свое свободное время", — призналась артистка.

Второй раз Гросу заподозрила возлюбленного в измене, когда приехала к нему на работу. Одна известная актриса прямо на ее глазах флиртовала с ним, а мужчина не торопился отказывать ей. В конце концов Алина узнала, что между ее возлюбленным и актрисой были не только рабочие отношения, но и романтические.

Алина Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

"Я вместе с ним ездила к нему на съемки. Там мы находились с очень популярной актрисой. Она маленького роста, с*ка редкая. Во время смены эта женщина подходит к нему и говорит: "Застегни мне платье". Я скандал не поднимала", – рассказала знаменитость.

Снова мужчина изменил Алине Гросу, когда был в командировке. Он посетил караоке-бар своего друга. Певица попала на фото с того вечера, где ее бойфренд позировал с тремя женщинами, с одной из которых он ей изменял.

Алина Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

"У него у друга открылось какое-то караоке. Я полезла и посмотрела, что же это за клуб такой: был ли он там или нет. Я на сайте того караоке увидела, что он действительно там был", — вспомнила знаменитость.

Алина Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Впоследствии мужчина настоял на знакомстве с родителями исполнительницы, а затем сделал предложение артистке. Однако, несмотря на все это, он снова изменил Гросу.

"Он очень хотел познакомиться с моими родителями. Он знакомится. Дальше он мне делает предложение, очень красиво, рифмовано…", — поделилась артистка.

Алина Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Наконец Алина Гросу пока что не рассказала, чем закончилась история их любви и как она узнала об измене. Однако артистка пообещала, что скоро раскроет все детали.

Напомним, недавно Алина Гросу рассказала о своем втором замужестве. Также знаменитость рассекретила, живет ли вместе с мужем.

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