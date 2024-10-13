Алина Гросу официально представила своего мужа-россиянина и восхитила их поцелуями

Украинская певица Алина Гросу официально представила своего мужа, российского актера Романа Полянского.

В частности, исполнительница опубликовала в Instagram довольно интересное видео. Артистка предстала перед камерой с мужчиной, которого показала только со спины. На видео парочка поцеловалась, а затем слилась в танце. Они сделали это под украинскоязыкную версию песни Гросу "Грязные танцы" – "Брудні танці".

Композиция уже доступна для прослушивания. Кстати, клип Алина Гросу использовала тот, что в свое время сняла для русскоязычной. Что интересно, там главную роль сыграл актер Роман Полянский. Он на видео страстно танцевал с певицей.

Судя по тому, как Алина Гросу подписала опубликованный ролик в фотоблоге, а именно "потанцуй со мной снова, целуй меня", на этот раз пару исполнительнице составил тоже Полянский.

Алина Гросу засветилась по поцелуям с известным российским актером

Отметим, зимой этого года Алина Гросу во второй раз вышла замуж. Мужа артистка тщательно скрывала. В конце сентября певица случайно засветила, кто же стал ее избранником. На званый ужин к мэру Нью-Йорка исполнительница прибыла с Романом Полянским, а присутствующие гости называли его "спутником Гросу по жизни".

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