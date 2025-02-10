Алина Гросу оказалась в больнице и вышла на связь из палаты

Украинская певица Алина Гросу, которая недавно рассказывала о браке с россиянином, пожаловалась на проблемы со здоровьем.

В своем фотоблоге артистка призналась, что ей стало плохо. Она не стала раскрывать точных причин, но показалась на больничной койке. В руке измученной знаменитости виднеется капельница. Гросу отметила, что в этот период она как раз готовилась к выпуску новых музыкальных хитов. Однако после сбоя организма пришлось приостановить работу.

"Пока готовится выход альбома, попала в больницу. Ненавижу такое", — написала Алина.

Алина Гросу в больнице / Фото: instagram.com/alina_grosu

Тем не менее, певица не отчаивается, а наоборот ободрила фанов. Она показала еще один кадр из больницы и отметила, что "все будет ок". Тем самым дала понять, что чувствует себя получше и недуг отступает.

Алина Гросу в больнице / Фото: instagram.com/alina_grosu

Напомним, недавно звезда "Лиги смеха" из команды "Ветераны космических войск" Александр Венедчук, он же Веня, также напугал фанов новостью о своем здоровье. У актера произошло кровоизлияние в мозг. Он вышел на связь после операции и шокировал подробностями.

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