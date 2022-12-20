Алина Гросу ошеломила суммой, которая необходима для комфортной жизни в Лос-Анджелесе

Украинская певица Алина Гросу, которая недавно на время переехала в США, рассказала о стоимости жизни за границей.

По словам Алины, в первую очередь нужно найти жилье. Квартира, более или менее пригодная для жизни, будет стоить около 2 тыс. долларов. Впрочем, артистка советует, что для аренды жилья, особенно на длительный срок, нужна американская банковская карта, а также кредитная история.

"Без карты, кредитной истории, с вами никто договор подписывать не будет. Есть еще вариант найти людей, которые сдают комнату, место в комнате — можно будет значительно сэкономить. Или снимать с кем-то и разделить сумму пополам", — рассказала Алина.

Алина Гросу в США / Фото: instagram.com/alina_grosu

Гросу также добавила, что в Лос-Анджелесе нужно иметь автомобиль, ведь метро нет, а город большой. Стоимость аренды авто тоже немаленькая – от 750 долларов и выше.

"Мне немного повезло, я начала в Telegram искать наши группы, наших людей, объявления и нашла компании от украинских ребят, у которых есть свой автопарк и они сдают значительно дешевле", — отметила Алина.

Кроме того, стоимость домашнего Интернета составляет 150 долларов, обслуживание мобильного номера – 40-60 долларов. Что касается еды – артистка советует покупать продукты и готовить, ведь рестораны и кафе не дешевые. Впрочем, Гросу предупредила, что на неделю на еду придется потратить около 150 долларов, но это без каких-либо деликатесов.

"За раз (где-то в неделю) в магазине можно затариться от 150 долларов (это без деликатесов и почти готовой пищи, только самое необходимое) даже буханка хлеба здесь стоит 6 долларов", — поделилась Алина.

Отметим, певица решила уехать в США, чтобы усовершенствовать свои профессиональные навыки. Однако вместо поддержки, Алина от пользователей получила волну критики . Исполнительница не стала терпеть и ответила на хейт.

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