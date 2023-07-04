Алина Гросу ошеломила суммой средств, которую выиграла в лотереи: "Не верила, что такое может быть"

Украинская певица Алина Гросу ошеломила суммой средств, которую выиграла у лотереи в США.

В Instagram исполнительница поделилась, что впервые в жизни купила лотерейный билет. Алина выбрала тот, где нужно разгадывать кроссворды. Билет оказался выигрышным. Гросу потратила 30 долларов, а заработала 270 долларов.

Алина Гросу выиграла в лотерею / Фото: instagram.com/alina_grosu

"Впервые в жизни я решила купить себе лотерейный билет. Пошла в магазин, купила билет за 30 долларов, потому что он единственный с кроссвордами, а мы умные люди, должны знать английский, или хотя бы имитировать это. Пришла домой и решила его. Совпало девять слов в разных колонках, а это 500 тысяч долларов. Я уже не знала, как радоваться. Потом разобралась, что это не 500 тысяч долларов, а 270 долларов, но они на дороге не валяются", — поделилась исполнительница.

Сначала Алина полагала, что выигранных средств она не получит. Но когда певица пошла обменивать лотерейный билет на выигрыш, то ей выдали 270 долларов. Тем временем Гросу захотела еще раз испытать свою удачу. Алина купила еще один лотерейный билет и выиграла уже 500 долларов.

Алина Гросу выиграла в лотерею / Фото: instagram.com/alina_grosu

"Пошла и купила еще один билет. Конечно, дважды выиграть за день невозможно. После того, как я его (кроссворд – прим. ред.) решила, взяла этот прекрасный билетик, принесла на кассу, и мне показывает, что мой выигрыш – 500 долларов. Еще 500 долларов! Как такое может быть? В конце концов я выиграла 770 долларов. Я не верила, что такое может быть, никогда не верила", — поделилась певица.

Алина Гросу выиграла в лотерею / Фото: instagram.com/alina_grosu

Однако Гроссу не собирается тратить средства на себя. Весь выигрыш исполнительница отдаст на благотворительность.

"Я решила эти деньги не тратить, а отдать на благотворительность, потому что кому-то они больше нужны, чем мне", — отметила артистка.

Напомним, недавно Алина Гросу восхитила зажигательными танцами под открытым небом. Артистка в топе с глубоким декольте заставила поклонников нервничать, ведь едва не засветила пикантную деталь.

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