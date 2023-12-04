Алина Гросу откровенно рассказала о ссорах с возлюбленным и удивила, почему он на нее обижается

Украинская певица Алина Гросу откровенно рассказала о ссорах с бойфрендом и удивила причину, почему возникли их недоразумения.

В частности, артистка вышла в сторис к своим поклонникам. Знаменитость поделилась, что в последнее время сильно похудела, что все вещи на нее стали слишком большими.

"Пришла с учебы, загрустила и легла на 20 минут, пока есть время. Чего загрустила? Потому что два или три месяца назад я покупала костюм для клипа "Батьки". С тех пор я его не мерила, сегодня я его впервые одела. Как встать, он сидит на мне как мешок, а точнее висит. Я не знаю, что мне делать…", - поделилась артистка.

Алина Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Алина Гросу призналась, что такие изменения в ее весе не нравятся бойфренду. Певица говорит, что возлюбленный расстраивается, когда она худеет. Мужчина убежден, что у его избранницы красивая фигура и у нее нет лишних кило.

"Любимому не нравится, когда я худею. Так почему же я загрустила? Потому что любимый со мной поругался. И не потому, что надо весь гардероб менять, а потому, что ему не нравится, что там только кости есть. Хотя там не только кости есть, это точно! У меня все осталось на своих местах", — отметила артистка.

Алина Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Отметим, Алина Гросу после разрыва с российским актером Романом Полянским закрутила роман. Правда, своего нового возлюбленного артистка скрывает и не желает его раскрывать.

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