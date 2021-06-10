Алина Гросу отпраздновала 26-летие в объятиях любимого и с Камалией и Козловским

Артистка собрала друзей в уютном месте у реки.

Певица и актриса Алина Гросу 8 июня отпраздновала день рождения.

Артистке исполнилось 26 лет. По случаю празднования исполнительница собрала самых близких друзей в одном из уютных заведений у реки. Конечно же, среди присутствующих был и бойфренд Алины, 37-летний Роман Полянский. На одном из фото, которым Гросу поделилась в Instagram, она позирует в объятиях своего возлюбленного.

instagram.com/alina_grosu

instagram.com/alina_grosu

Поздравить именинницу также пришли и звездные друзья. В частности певица Камалия и певец Виталий Козловский, который недавно сменил имидж и стал блондином.

Алина Гросу и Виталий Козловский / instagram.com/alina_grosu

Алина Гросу с Камалией и мамой артистки / instagram.com/alina_grosu

"Друзья мои, спасибо вам за ваши поздравления, за столько приятных и красивых слов, за то, что нашли время, за невероятный подарок — вашу любовь. Я ценю то, что наша дружба проверена годами и мы уже столько лет вместе, за искренность и преданность. Спасибо, my love, за чудеса, за волшебное прошлое, настоящее и будущее", — написала под снимками Алина.

instagram.com/alina_grosu

Отметим, что сам Роман Полянский любимую поздравил в фотоблоге снимком, на котором нежно ее поцеловал.

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