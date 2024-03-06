Алина Гросу отреагировала на слухи о своей второй свадьбе и бойфренде: "Моя подруга меня слила"

Украинская певица Алина Гросу отреагировала на слова "подруги", которая слила информацию о ее второй свадьбе и муже, который известен в Украине.

В своем Instagram артистка поделилась, что видела "желтые новости", в которых говорилось, что якобы какая-то приятельница рассказала о ее замужестве. Алина заметила, что ей неприятно было узнать, что в окружении есть такие люди, которые готовы сливать прессе информацию о ней.

Алина Гросу с вероятным мужем / Фото: bespalovmedia.com.ua

Певица также обратилась к блогеру Беспалову, который и распространил инсайдерскую информацию от ее подруги, которая пожелала остаться анонимной. Гросу с сарказмом поинтересовались, сколько ему пришлось заплатить приятельнице за эксклюзив.

"Я очень "люблю" те утра, когда я просыпаюсь и какая-то желтая новость появляется обо мне. Говорят, какая-то моя подруга, мне очень интересно, какая это моя подруга взяла меня и слила. Сказать честно, очень неприятно, когда ты имеешь в окружении какого-то человека, который не столь искренний, как тебе бы хотелось. Мне бы очень хотелось узнать, господин Беспалов, кто же это такая преданная мне подруга? Господин Беспалов, сколько стоят "мои друзья"? Или длинные языки теперь бесплатны?" – резко прокомментировала артистка.

Алина Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Правда, знаменитость не стала ни опровергать слова ее подруги о второй свадьбе и известном в Украине муже, ни подтверждать их.

Отметим, слухи о свадьбе Алины Гросу возникли в конце февраля. В это время певица анонсировала выход нового клипа. На видео исполнительница предстает в образе невесты, поэтому ее фанаты предположили, что она во второй раз вышла замуж.

Между тем недавно подруга Гросу, которая пожелала остаться анонимной, в комментарии BespaLOVmedia заявила, что исполнительница действительно во второй раз вышла замуж, и даже показала свадебные фото.

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