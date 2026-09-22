Алина Гросу ответила на упреки о пластике и объяснила изменения в лице: "Пытаюсь оставаться похожей на себя"

Алина Гросу / © instagram.com/alina_grosu

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Украинская певица Алина Гросу ответила на упреки о пластических операциях и объяснила изменения в ее лице.

Вокруг исполнительницы ходит немало сплетен. В частности, артистке приписывают, что она ложилась под нож пластического хирурга. Однако знаменитость в интервью Oboz.ua заверила, что никакой пластики у нее не было. Более того, даже к косметологам певица начала ходить уже после 30 лет. До этого Алина Гросу если и решалась на какие-то процедуры, то разве что на профессиональную чистку лица.

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«С 17 лет делала чистку лица, но чтобы ботокс или что-то подобное, хотела бы оставить как можно на позже. Я лично не знакома ни с украинскими, ни с зарубежными пластическими хирургами, никогда в жизни у них не была», — уверяет исполнительница.

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Алина Гросу

Однако порой поклонники Алины Гросу замечают изменения в ее внешности. Но у артистки на это есть объяснение. Например, в соцсетях она может использовать фильтры или фотошоп, которые, конечно же, изменяют черты лица. Но певица уверяет, что пытается этим не злоупотреблять. Кроме того, макияж изменяет черты внешности. Алина Гросу добавляет, что взросление тоже дает свое. Так что, если сравнить архивные и свежие фото исполнительницы, то, конечно же, что-то в ее внешнем виде будет отличаться.

«Когда мне приписывают пластику, прежде всего думаю о фильтрах, которыми очень любят злоупотреблять девушки. И мне это тоже характерно. Конечно, я стараюсь не использовать их постоянно и оставаться похожей на себя. Я в первую очередь певица, мне выходить на сцену, люди должны узнавать меня и там, и в Instagram, а фильтры, фотошоп, макияж — все это так или иначе меняет внешность», — говорит исполнительница.

Напомним, ранее Алина Гросу призналась, что вместе с мужем-россиянином и сыном окончательно поселилась в Украине. Артистка объяснила причину своего выезда из США.

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