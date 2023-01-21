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Алина Гросу ответила, почему исчезла из социальных сетей и поделилась, чем занимается сейчас

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
861
Время на прочтение
1 мин
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Алина Гросу ответила, почему исчезла из социальных сетей и поделилась, чем занимается сейчас

Алина Гросу

Артистка некоторое время не делилась контентом.

Певица Алина Гросу успокоила поклонников после своего продолжительного отсутствия в социальных сетях.

После небольшой паузы исполнительница вернулась в Instagram, добавив видео из самолета и объяснила фанам, почему не делилась контентом из своей жизни.

"Извините, что снова выпала из инсты. Смотря новости, вообще что-то выкладывать не очень хочется. Как-то свои проблемы кажутся не очень актуальными", — написала артистка.

© instagram.com/alina_grosu
Фото: instagram.com/alina_grosu

Певица, временно переехавшая в Америку, сообщила, что сейчас должно пройти лечение и немного отдохнуть. Также Гросу пообещала фанам почаще выходить на связь в соцсетях. Впрочем, куда именно исполнительница отправилась на оздоровление, она пока не рассказала.

"Сейчас лечу на лечение и восстановление организма. Но постараюсь делиться с вами своей жизнью", — сказала Гросу.

Напомним, ранее Алина Гросу рассказала, почему отправилась именно в Америку и чем она там занимается.

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Дата публикации
Просмотры
861
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