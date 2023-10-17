Алина Гросу ответила, почему развелась с мужем – российским бизнесменом

Украинская певица Алина Гросу ответила на вопросы поклонников, почему развелась с мужем, российским бизнесменом Александром Комковым.

В Instagram-stories артистка не стала давать четкого ответа, однако намекнула, что ее не устраивало в браке. Как отметила Гросу, у супругов должны быть схожие интересы. Кроме того, певица говорит, что в браке жена не должна зарабатывать больше мужа. По мнению певицы, доходы в паре должны быть одинаковыми.

Алина Гросу с бывшим мужем / Фото: instagram.com/alina_grosu

"Считаю не очень уместным отвечать на этот вопрос. Могу сказать только одно: плохо, когда сильно начинают интересы разбегаться. Еще хуже, когда девушка зарабатывает больше, чем мужчина. Он злится, она со временем прекращает уважать. Для меня идеально, когда зарабатывают поровну, чтобы не было вопросов", – прокомментировала артистка.

Алина Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Отметим, Алина Гросу вышла замуж за Александра Комкова летом 2019 года. Однако уже через полгода супруги развелись. Как тогда говорила исполнительница, ее мужу понравилась другая женщина, так что он захотел закрутить с ней роман. Певицу не устраивало такое отношение Комкова.

Напомним, недавно Алина Гросу призналась, общается ли с бывшим мужем после разрыва. Также исполнительница рассказала о своем новом романе.

Читайте также: