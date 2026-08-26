Алина Гросу озадачила, на кого как две капли воды похож ее сын: "Это точно разные люди?"

Алина Гросу с сыном / © instagram.com/alina_grosu

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Украинская певица Алина Гросу озадачила, на кого как две капли воды похож ее сын.

Первенцу исполнительницы сейчас четыре месяца. Марк-Габриэль растет довольно быстро, что и сама артистка называет его богатырем. Чем взрослее становится мальчик, тем больше проявляется его сходство. И не на маму или папу. Сыночек Алины Гросу как две капли воды похож на ее младшего брата Михаила.

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В своем Instagram певица уже сравнила их фото. Артистка показала свежий снимок Марка-Габриэля и архивный ее брата, на котором он изображен совсем маленьким. Даже сама знаменитость была озадачена, поскольку на фотографиях словно один и тот же человек. Так что родственные гены Алины Гросу оказались куда сильнее, чем у ее возлюбленного.

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«Мой сын и мой брат… Это точно разные люди?» — удивленно подписала фото знаменитость.

Алина Гросу с сыном и младшим братом / © instagram.com/alina_grosu

Отметим, Алина Гросу впервые стала мамой 17 апреля этого года. Артистка родила сына, которого назвала Марк-Габриэль. Отец первенца знаменитости — ее муж, которого она скрывает. Однако, хоть исполнительница и не показывает лицо избранника, но пользователи давно выяснили, что она замужем за российским актером Романом Полянским, с которым начала строить отношения задолго до начала полномасштабной войны.

Напомним, недавно жена певца Виктора Павлика ошеломила сходством их 5-летнего сына с бабушкой. Блогерша Екатерина Репяхова говорит, что они просто как две капли воды, а также между ними есть особая связь.

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