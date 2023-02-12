Алина Гросу поделилась, на сколько килограммов похудела во время лечения в Индии

Звезда уже завершила свою терапию.
Певица Алина Гросу рассказала поклонникам, как прошло ее лечение в госпитале в Индии.
Знаменитость 21 день провела в медучреждении, где имела особую диету и постоянно находилась под наблюдением врачей. Как рассказала Гросу в сторис в Instagram, за это время она испытала определенные изменения, за что благодарна всем специалистам госпиталя.
"Я безгранично благодарна всей команде специалистов-врачей из Индии. За то, что на днях и ночами невероятно заботились, заботились и еще помогли. Ценю!", — написала Гросу.
Певица добавила фотографию, сделанную с работницей госпиталя в первый день, а затем поделилась кадрами, сделанными после лечения. За это время, призналась Алина, она похудела пять с половиной килограммов.
"Кроме того, что подтянули мое тело. Я еще оставила здесь пять с половиной килограммов", — написала Гросу.
Неудивительно, что певице удалось сбросить вес за такое время, ведь диета в индийском госпитале была действительно суровая. Ранее Гросу удивила, чем ее кормили во время лечения.
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