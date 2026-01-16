Алина Гросу поделилась наболевшим о беременности и призналась, сколько кило набрала: "Опускала руки"

Алина Гросу / © instagram.com/alina_grosu

Украинская певица Алина Гросу откровенно поделилась наболевшим о беременности и рассекретила, сколько кило уже набрала.

Исполнительница сейчас ждет рождения первенца. И эта беременность для нее оказалась очень сильно долгожданной. Певица в Instagram говорит, что долгое время пыталась забеременеть, однако ей этого не удавалось. Алина Гросу обращалась к врачам, пила гормональные лекарства, но тесты все равно показывали отрицательный результат.

"Кучу лет мы хотели малыша, не складывалось... Гормональные таблетки, от которых раздражительность, плохой обмен веществ, а от того постоянный контроль питания, сбитый цикл, бессонные ночи, печаль и каждый купленный и использованный тест - неоправданные надежды", - вспоминает певица.

Алина Гросу / © instagram.com/alina_grosu

Исполнительница признается, что эта тема ей действительно болела. Из-за неудачных попыток артистка даже начала опускать руки. Однако в какой-то момент Алина Гросу решила отпустить ситуацию. И вот наконец к знаменитости пришла долгожданная беременность. Правда, некоторое время певица скрывала радостную новость, ведь боялась, что что-то может пойти не так.

"Я также опускала руки и старалась не думать, пряталась в делах, в работе в быту. Съедала себя, что со мной что-то не так. Держала улыбку, когда спрашивали, почему еще нет детей. В один момент я выдохнула и начала жить простой обычной жизнью. Не покупала тесты и тему беременности прикрыла. Прошло время....И вот на тебе", - говорит исполнительница.

Алина Гросу беременна / © скриншот с видео

Кстати, Алина Гросу также рассекретила, сколько кило набрала во время беременности. Артистка говорит, что ее вес увеличился на четыре килограмма. Хотя сначала исполнительница на самом деле поправилась на восемь кило. Однако когда звезде раскрыли вес малыша, то она быстро похудела.

Напомним, недавно Алина Гросу очаровала своими детскими фото. Артистка показала, как выглядела в пять лет.