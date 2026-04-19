Алина Гросу поделилась первыми кадрами с мужем и новорожденным сыном из роддома

Певица показала первые мгновения с самыми близкими после родов.

Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
Алина Гросу с сыном / © пресс-служба Алины Гросу

Украинская певица Алина Гросу после родов вышла на связь в соцсетях, поделилась эмоциями материнства и показала нежные фото с сыном и мужем.

Артистка не открывала лица ни малышей, ни любимого, но атмосферой фотографий сказала больше, чем словами. В кадре царит уют, тишина и новый ритм жизни. Гросу осторожно подвела подписчиков к своему состоянию после рождения первенца. Она дала понять, что переживает один из важнейших периодов в жизни. И, похоже, каждое мгновение сейчас для нее — особенное.

«Все мои подружки говорят, что я с детства им говорила, что мечтаю о сыне. Я этого не помню. Но только теперь по-настоящему понимаю, какое это счастье», — отметила Алина.

Алина Гросу с мужем / © instagram.com/alina_grosu

Исполнительница призналась, что буквально не может отвести глаз от малыша и открывает для себя новую глубину чувств. Она с юмором описала типичное поведение новоиспеченных мам и честно признала: теперь сама стала той, кто восторженно делится каждой мелочью.

«Девочки, я точно знаю, что у каждой из вас есть подруга — мама ангелочка, которая присылает вам каждый пук своего лучшего в мире малыша, и вас это, мягко говоря, немного раздражает. У моих подруг теперь тоже есть такая подруга. С чем я их и поздравляю. Потому что так любоваться 4 килограммами мальчишки может только его мама. И, надеюсь, в будущем хорошая жена», — делится артистка.

Алина Гросу с сыном и мужем / © instagram.com/alina_grosu

