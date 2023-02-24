Алина Гросу поделилась подробностями своей болезни и показала, как лепила вареники для беженцев

Артистка рассказала, каким был ее год после начала полномасштабной войны.

Украинская певица Алина Гросу, как и многие из знаменитостей, сегодня рассказала, какой была ее жизнь после полномасштабного вторжения россии в Украину.

В сторис своей страницы в Instagram исполнительница призналась, что на следующий день после начала войны она попала в больницу.

Алина Гросу в начале войны попала в больницу / Фото: instagram.com/alina_grosu

О своей болезни, из-за которой ей приходилось делать операцию и не раз ложиться под капельницу, Гросу до сих пор не хочет говорить. Но в фотоблоге Алина все же разместила фото, на котором изображен аппарат УЗИ, правда, с зарисованным экраном:

"И кроме всех ужасных, плохих, тяжелых событий и некоторых памятных и хороших, я еще готовилась к операции... Экранчик УЗИ зарисую, потому что не очень хочу вдаваться в это", — объяснила Гросу.

Алина Гросу после полномасштабного вторжения попала в больницу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Несмотря на проблемы со здоровьем, артистка давала концерты, готовила для переселенцев и отправляла гуманитарную помощь.

Алина Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Алина Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Как призналась Алина, за все пережитое она порадовала себя подарком и приобрела себе щенка, которого назвала Джерри. Исполнительница поделилась, что за время полномасштабной войны из-за стресса похудела на шесть килограмм.

Алина Гросу приобрела себе щенка / Фото: instagram.com/alina_grosu

Вскоре певица отправилась на реабилитацию в один из госпиталей Индии, где, по словам Гросу, ей вылечили не только тело, но и душу. После этого артистка приехала в Украину увидеться с родными, а затем отправилась в Америку, где поступила в актерскую школу.

Алина Гросу с младшим братом / Фото: instagram.com/alina_grosu

Алина Гросу с родителями / Фото: instagram.com/alina_grosu

Напомним, на днях Алина Гросу призналась, находится ли она до сих пор в отношениях с российским актером Романом Полянским.

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