Алина Гросу поделилась радостной новостью о пополнении в ее семье: "Я счастлива"

Знаменитость в третий раз стала тётей.

Певица Алина Гросу поделилась с поклонниками радостной новостью о пополнении ее семьи.

Как рассказала исполнительница в Instagrm-stories, она в третий раз стала тетей. Еще один сын родился у старшего брата Алины Романа. Певица опубликовала первое фото с младенцем, правда его лицо закрыло эмоджи сердца.

"У родного брата ночью уже родился третий сынишка. Как я счастлива! Поздравляю моих самых родных", — поделилась Гросу.

Фото: instagram.com/alina_grosu

Алина также опубликовала редкие фотографии со своим братом и его сыновьями. На фото молодой отец впервые нежно держит новорожденного на руках, а старшие дети сидят рядом с ним и счастливо улыбаются на камеру.

"Первое знакомство братиков. Мои же вы хорошие и красивые! Поздравляю наших мальчиков", — написала исполнительница.

Брат Алины Гросу с сыновьями / Фото: instagram.com/alina_grosu

Напомним, на днях Алина Гросу порадовала фанатов премьерой новой песни и клипа, в котором показала свой кардинально новый имидж.

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