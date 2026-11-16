Алина Гросу похвасталась весомым достижением 7-месячного сына и почему им с мужем будет неспокойно

Алина Гросу с сыном / © instagram.com/alina_grosu

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Украинская певица Алина Гросу похвасталась весомыми достижениями 7-месячного сына.

Марк-Габриэль растет очень быстро. Более того, мальчик не перестает радовать родителей своими достижениями. На этот раз он продемонстрировал то, что знаменует начало беспокойной жизни Алины Гросу. Мальчик без помощи родителей начал вставать.

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Певица опубликовала свежие кадры с Марком-Габриэлем, где тот стоит в кроватке, держится за перила и весело улыбается маме. Конечно, Алина Гросу очень этому радуется. Но в то же время певица понимает, что теперь придется внимательно следить за сыном, чтобы он не попал в беду.

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«Мы научились вставать. Поздравляю нас с началом беспокойной жизни и догонялками за мини-боссом», — поделилась артистка.

Сын Алины Гросу / © instagram.com/alina_grosu

Отметим, Алина Гросу родила первенца в апреле этого года. Артистка дала мальчику двойное имя — Марк-Габриэль. Своего мужа и отца сына исполнительница скрывает. Однако в Сети внимательные пользователи выяснили, что певица вышла замуж за актера Романа Полянского, с которым она закрутила роман задолго до начала полномасштабной войны.

Напомним, недавно Алина Гросу рассекретила, как худеет после родов. Также артистка заговорила о пополнении в семье и планах на второго ребенка.

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