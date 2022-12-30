Алина Гросу похвасталась видео, где держит статуэтку "Оскар": "Всегда мечтала это сделать"

В настоящее время артистка находится в США.

Украинская певица Алина Гросу опубликовала видео, где радостно держит статуэтку "Оскар" в руках.

Как призналась исполнительница в фотоблоге, награда настоящая. Алина поделилась, что с детства мечтала подержать "Оскар".

"Держу в руках настоящий "Оскар". Не свой, но все же, я всегда мечтала это сделать", — рассказала Гросу.

Исполнительница также добавила, что ее мечты изменились. Сейчас она хочет, чтобы с ее родными и близкими все было хорошо, а в Украине было мирное небо над головой.

"Да мечты меняются... Теперь понимаю, что самая большая награда в мире — это не статуэтки, а живые и здоровые близкие, родные, любимые люди, их счастье, их светлое будущее и чистое, голубое, светлое небо над головой", — отметила исполнительница.

Напомним, сейчас Алина Гросу находится в США, куда уехала совершенствовать свои профессиональные навыки. Раньше артистка рассказывала, какая сумма денег необходима для комфортной жизни в Америке.

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