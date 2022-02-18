Алина Гросу показала архивное фото, на котором Поплавский держит ее совсем маленькую на руках

Артисты уже 22 года знакомы.
Украинская певица Алина Гросу еще с самого детства на большой сцене.
Со многими музыкантами она знакома много-много лет. Среди них и украинский артист Михаил Поплавский. Они с Алиной дружат уже 22 года. Музыкант с первого дня знакомства поддерживал юную исполнительницу.
"Я очень благодарна Михаилу Поплавскому за поддержку от первого дня нашего знакомства. А это уже целых 22 года", — написала в своем Instagram исполнительница.
Также артистка показала архивное фото, на котором ее еще совсем юную держит на руках Михаил Поплавский. И если на фото Михаила Михайловича можно узнать, то Алина очень изменилась. Раньше у нее были черные и длинные волосы, а сейчас же певицу все привыкли видеть блондинкой
Также Гросу написала и несколько приятных слов своей крестной маме Ирине Билык, а именно она поблагодарила певице за украиноязычные песни.
"Благодарю Ирину Билык за свои первые украиноязычные песни, они стали моим билетом в этот творческий мир", — поделилась Алина.
Читайте также: