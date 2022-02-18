Алина Гросу показала архивное фото, на котором Поплавский держит ее совсем маленькую на руках

Алина Гросу показала архивное фото, на котором Поплавский держит ее совсем маленькую на руках

Артисты уже 22 года знакомы.

Украинская певица Алина Гросу еще с самого детства на большой сцене.

Со многими музыкантами она знакома много-много лет. Среди них и украинский артист Михаил Поплавский. Они с Алиной дружат уже 22 года. Музыкант с первого дня знакомства поддерживал юную исполнительницу.

"Я очень благодарна Михаилу Поплавскому за поддержку от первого дня нашего знакомства. А это уже целых 22 года", — написала в своем Instagram исполнительница.

Также артистка показала архивное фото, на котором ее еще совсем юную держит на руках Михаил Поплавский. И если на фото Михаила Михайловича можно узнать, то Алина очень изменилась. Раньше у нее были черные и длинные волосы, а сейчас же певицу все привыкли видеть блондинкой

Алина Гросу и Михаил Поплавский / instagram.com/alina_grosu

Также Гросу написала и несколько приятных слов своей крестной маме Ирине Билык, а именно она поблагодарила певице за украиноязычные песни.

"Благодарю Ирину Билык за свои первые украиноязычные песни, они стали моим билетом в этот творческий мир", — поделилась Алина.

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