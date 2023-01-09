Алина Гросу показала брата-красавца и призналась, чем ему обязана

Украинская певица Алина Гросу рассказала о теплой встрече с родным человеком, с которым не виделась больше двух лет.

В США артистка наконец-то встретилась с двоюродным братом Артуром Волосом, который уже давно живет в Чикаго. Алина поделилась, что для нее это было важно. В детстве они много времени проводили вместе, однако впоследствии Артур уехал в другую страну.

"Самые счастливые моменты. Мой двоюродный брат Артур Волос, он живет в Чикаго, и мы не виделись более двух лет, а в детстве все время проводили вместе", — поделилась Алина.

Гросу также признался, что именно он подтолкнул ее к поездке в США. По словам исполнительницы, если бы не Артур, она не решилась бы на такие кардинальные перемены в своей жизни.

"Вот кому я благодарна за поездку сюда, если бы не он, не думаю, что решилась бы", — призналась Алина.

Напомним, что недавно Алина Гросу впервые прокомментировала разрыв отношений с российским актером Романом Полянским. Певица намекнула, что именно стало причиной того, что они больше не вместе.

Читайте также: