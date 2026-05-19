Алина Гросу показала фото с тайной свадьбы и рассекретила, когда на самом деле вышла замуж во второй раз

Алина Гросу с мужем

Украинская певица Алина Гросу рассекретила, когда на самом деле вышла замуж во второй раз, и показала, какой была ее тайная свадьба.

Артистка сообщила о своем браке в конце февраля 2024 года. Однако, как оказалось, исполнительница вышла замуж гораздо раньше. Об этом стало известно из нового поста певицы, в котором она поздравляла возлюбленного с годовщиной брака. Пара заключила брак 19 мая 2022 года. Итак, сейчас они празднуют четвертую годовщину.

«Четыре года как мы сказали да. Спасибо за каждое мгновение. Можно по-разному относиться к нашей паре… Но мы — две противоположности, которые так сильно притянулись, сделали свой правильный выбор. И мы этому действительно счастливы», — заверила артистка.

Вместе с тем Алина Гросу показала фото со своей тайной свадьбы, которую она тщательно скрывала. На кадрах исполнительница предстает в нежном белом платье, а ее возлюбленный — в черном костюме и белой рубашке. Пара нежно обнималась, держалась за руки и дарила друг другу сладкие поцелуи. Лицо мужа исполнительницы, как и всегда, невозможно разглядеть.

Отметим, уже четыре года Алина Гросу состоит в браке. Хотя мужа она скрывает, однако поклонники давно выяснили, что она вышла замуж за российского актера Романа Полянского, с которым начала встречаться задолго до начала полномасштабной войны. А апреле стало известно, что у пары родился первенец. Недавно Алина Гросу показывала нежные фото с новорожденным сыном.

