Алина Гросу показала, как носит с собой в сумочке маленький нож и пачку денег

Также звезда назвала самую дорогую сумку в ее гардеробе.
Украинская певица Алина Гросу, которую недавно сравнили с Пугачевой, показала содержимое своей сумочки.
Первое, что Алина достала из своей сумки — это большую пачку денег. Как говорит исполнительница Славе Демину на радио "Люкс ФМ", эти средства — это аванс за концерт.
Также звезда носит с собой антисептики, наушники и две резинки для волос.
"Это для того, чтобы заплести волосы, когда с ними вовсе становится неудобно", — говорит Алина.
Интересно, что артистка носит с собой маленький розовый нож. Она говорит, что это был подарок от ее поклонника.
"Я им еще не пользовалась даже. Но, на всякий случай, ношу его с собой", — пояснила знаменитость.
Кстати, Алина призналась, что обожает читать книги. Однако она предпочитает электронные. Поэтому носит с собой два зарядных устройства.
Кстати, самой дорогой сумкой в гардеробе Гросу является Биркин от Hermes. Она говорит, что сумку ей подарил мужчина. Однако кто именно это сделал, знаменитость решила оставить в секрете.
Напомним, недавно и другая знаменитость Тина Кароль показывала, что носит с собой в сумочке. Оказывается, артистка пользуется двумя телефонами.