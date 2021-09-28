Алина Гросу показала, как носит с собой в сумочке маленький нож и пачку денег

Алина Гросу показала, как носит с собой в сумочке маленький нож и пачку денег

Также звезда назвала самую дорогую сумку в ее гардеробе.

Украинская певица Алина Гросу, которую недавно сравнили с Пугачевой, показала содержимое своей сумочки.

Содержимое сумочки Алины Гросу / скриншот с видео

Первое, что Алина достала из своей сумки — это большую пачку денег. Как говорит исполнительница Славе Демину на радио "Люкс ФМ", эти средства — это аванс за концерт.

Содержимое сумочки Алины Гросу / скриншот с видео

Также звезда носит с собой антисептики, наушники и две резинки для волос.

Содержимое сумочки Алины Гросу / скриншот с видео

"Это для того, чтобы заплести волосы, когда с ними вовсе становится неудобно", — говорит Алина.

Интересно, что артистка носит с собой маленький розовый нож. Она говорит, что это был подарок от ее поклонника.

"Я им еще не пользовалась даже. Но, на всякий случай, ношу его с собой", — пояснила знаменитость.

Содержимое сумочки Алины Гросу / скриншот с видео

Кстати, Алина призналась, что обожает читать книги. Однако она предпочитает электронные. Поэтому носит с собой два зарядных устройства.

Кстати, самой дорогой сумкой в гардеробе Гросу является Биркин от Hermes. Она говорит, что сумку ей подарил мужчина. Однако кто именно это сделал, знаменитость решила оставить в секрете.

Напомним, недавно и другая знаменитость Тина Кароль показывала, что носит с собой в сумочке. Оказывается, артистка пользуется двумя телефонами.

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