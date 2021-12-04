Алина Гросу показала, как с годами изменилась ее внешность: "Без макияжа и фотошопа"

Алина Гросу показала, как с годами изменилась ее внешность: "Без макияжа и фотошопа"

Звезда показала архивное фото.

Украинская певица Алина Гросс решила сравнить, как с годами изменилась ее внешность.

В своем Instagram звезда опубликовала довольно интересные фото. Певица показала коллаж из своих фотографий: на первой Гросу 13 лет, а на второй – 26. Кстати, на снимках, которые сделанные артисткой в более зрелом возрасте, Алина изображена без декоративной косметики и фотошопа.

Алина Гросу: тогда и сейчас / instagram.com/alina_grosu

Как признается знаменитость, с годами ей удалось изрядно похудеть. Исполнительница говорит, что пытается не переедать, контролировать количество съеденных калорий и пить много воды.

"Обожаю людей, которые считают, что раньше я выглядела лучше. Мира и счастья всем! Благодаря вам, я знаю, если я снова стану пирожком — меня кто-то все равно будет любить", — поделилась звезда.

Алина Гросу: тогда и сейчас / instagram.com/alina_grosu

Кроме этого, знаменитость ответила и на упреки о том, что она якобы делала пластику носа. Алина заявила, что он у нее был всегда маленьким.

"И какая здесь была пластика? Если я родилась с маленьким носом, то почему он должен был вырасти?" – ответила Алина.

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