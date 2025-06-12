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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
676
Время на прочтение
1 мин

Алина Гросу показала, как с мужем-россиянином и родителями оригинально отпраздновала 30-летие

Алина Гросу в этом году праздновала юбилей. Артистке исполнилось 30 лет.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Алина Гросу

Алина Гросу / © instagram.com/alina_grosu

Украинская певица Алина Гросу недавно отпраздновала день рождения.

А это же наконец-то исполнительница поделилась кадрами с праздника. День рождения у звезды был 8 июня. Более того, в этом году у знаменитости еще и юбилей. Артистке исполнилось 30 лет. По случаю особой даты певица организовала оригинальный праздник.

Алина Гросу / © instagram.com/alina_grosu

Алина Гросу / © instagram.com/alina_grosu

День рождения Алина Гросу встретила в образе стюардессы. Все гости и именинница тематически оделись. Кроме того, на празднике была особая фотозона, на которой красовался самолет, который был изображен во время полета в небе.

День рождения Алины Гросу / © instagram.com/alina_grosu

День рождения Алины Гросу / © instagram.com/alina_grosu

На празднике Алины Гросу, конечно же, были ее родители и младший брат. Кроме того, артистка пригласила близких и родных.

День рождения Алины Гросу / © instagram.com/alina_grosu

День рождения Алины Гросу / © instagram.com/alina_grosu

Поклонники разволновались, что не заметили мужа исполнительницы, российского актера Романа Полянского. Впрочем, певица впоследствии также опубликовала фото с ним, правда, как всегда, скрыла лицо.

День рождения Алины Гросу / © instagram.com/alina_grosu

День рождения Алины Гросу / © instagram.com/alina_grosu

"Муж также был, не волнуйтесь", - успокоила артистка.

Алина Гросу с мужем / © instagram.com/alina_grosu

Алина Гросу с мужем / © instagram.com/alina_grosu

Алина Гросу / © instagram.com/alina_grosu

Алина Гросу / © instagram.com/alina_grosu

Напомним, недавно актриса Анна Сагайдачная праздновала день рождения. Знаменитости исполнилось 36 лет. Артистка показала, как провела праздничный день с мужем и детьми.

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Дата публикации
Количество просмотров
676
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