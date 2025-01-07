Алина Гросу показала, как в Украине проводит время с мужем-россиянином

Украинская певица Алина Гросу на зимние праздники вернулась из США, где проживает, к родным в Украину.

Исполнительница приехала не сама. Компанию знаменитости составил ее второй муж, которого уже давным-давно рассекретили, но артистка сама не торопится показывать лицо.

В частности, в фотоблоге Алина Гросу поделилась, как с возлюбленным проводит время в Украине. Супруги отправились в Черновицкую область, где они вместе с приятелем наслаждались отдыхом. Певица с избранником успела сфотографироваться на фоне новогодних декораций, за которыми виднелись леса и горы. Фото исполнительница подписывать не стала, а также скрыла лицо мужа смайликом.

Алина Гросу с мужем / Фото: instagram.com/alina_grosu

Напомним, Алина Гросу, которая в прошлом году вышла замуж, скрывает своего возлюбленного. Однако поклонники исполнительницы уже давно вычислили, что ее муж – российский актер Роман Полянский, с которым она начала строить отношения до начала полномасштабной войны. В настоящее время пара проживает в США. Кстати, именно за границей влюбленные "спалились", что вместе. Они посетили званый ужин у мэра Нью-Йорка. Собравшиеся называли Полянского мужем Гросу.

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