Алина Гросу показала, какой подарок приготовила любимому на 38-летие

Артистка украсила дом шариками в виде сердца.
Украинская певица Алина Гросу показала, как поздравляла с днем рождения своего любимого, актера Романа Полянского.
Как известно, на днях мужчине исполнилось 38 лет. Исполнительница не только адресовала теплые слова поздравления любимому в фотоблоге, но и показала, какой сюрприз ему подготовила. В сторис своей страницы в Instagram Гросу разместила короткое видео, на котором показала, как поздравляла Полянского.
С самого утра Алина украсила дом большим количеством красных шаров в виде сердца. Они были повсюду. Также Романа ждал красиво засервированный стол со стульями красного цвета.
Конечно, Гросу презентовала избраннику праздничный торт, однако его заснять не удалось, поскольку Роман быстро скрылся от камеры. "Именинник сбегает, потому что он не нарядный", — объяснила Алина.
Отметим, что о романе Алины Гросу и Романа Полянского заговорили еще в начале этого года. Тогда певица обнародовала видео с их отдыха в Буковеле. В мае артистка подтвердила, что они встречаются с актером.
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