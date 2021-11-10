Алина Гросу показала, какой подарок приготовила любимому на 38-летие

Артистка украсила дом шариками в виде сердца.

Украинская певица Алина Гросу показала, как поздравляла с днем рождения своего любимого, актера Романа Полянского.

Как известно, на днях мужчине исполнилось 38 лет. Исполнительница не только адресовала теплые слова поздравления любимому в фотоблоге, но и показала, какой сюрприз ему подготовила. В сторис своей страницы в Instagram Гросу разместила короткое видео, на котором показала, как поздравляла Полянского.

С самого утра Алина украсила дом большим количеством красных шаров в виде сердца. Они были повсюду. Также Романа ждал красиво засервированный стол со стульями красного цвета.

instagram.com/alina_grosu

instagram.com/alina_grosu

Конечно, Гросу презентовала избраннику праздничный торт, однако его заснять не удалось, поскольку Роман быстро скрылся от камеры. "Именинник сбегает, потому что он не нарядный", — объяснила Алина.

instagram.com/alina_grosu

Отметим, что о романе Алины Гросу и Романа Полянского заговорили еще в начале этого года. Тогда певица обнародовала видео с их отдыха в Буковеле. В мае артистка подтвердила, что они встречаются с актером.

Алина Гросу и Роман Полянский / instagram.com/alina_grosu

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку