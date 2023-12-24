Алина Гросу показала маму-красавицу и удивила сходством с ней

Украинская певица Алина Гросу на новогодние праздники из Америки, где учится, вернулась в Украину.

Сейчас артистка проводит очень много времени со своей семьей, которую не видела почти год. На странице в Instagram исполнительница поделилась свежими фотографиями вместе со своей семьей.

На фото Гросу изображена вместе с мамой и старшим и младшим братьями. Семья позирует дома на фоне наряженной елки и подарков.

"Наша мама (3 детей) (4 внука), кто ее лично не знает, даже представить не сможет, что это за человек. Она – это женщина-праздник, локомотив, зайчик-дюраселл, магнит для прекрасных людей, она – это любовь. А семья – это святое. Проводите всегда с родными вместе время, когда есть возможность. Не скупитесь на эмоции, объятия, любовь и телефонные звонки", – посоветовала Гросу.

Алина Гросу с мамой / Фото: instagram.com/alina_grosu

Алина Гросу с семьей / Фото: instagram.com/alina_grosu

В свою очередь, поклонники наделали маме Алины Гросу комплиментов:

Мама красавица просто. Такой комфорт веет от нее

Алинка, какой мама у тебя светлый человек. Это сразу видно. Ты очень похожа на свою мамочку. Береги ее

Очень хорошенькая!

Алина Гросу с мамой и братьями / Фото: instagram.com/alina_grosu

Напомним, ранее Алина Гросу рассказывала о своем новом бойфренде. Певица призналась, из-за чего они с любимым часто ссорятся и почему он может на нее обижаться.

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