Алина Гросу показала маму-красавицу и удивила сходством с ней

Артистка на новогодние праздники вернулась в Украину.
Украинская певица Алина Гросу на новогодние праздники из Америки, где учится, вернулась в Украину.
Сейчас артистка проводит очень много времени со своей семьей, которую не видела почти год. На странице в Instagram исполнительница поделилась свежими фотографиями вместе со своей семьей.
На фото Гросу изображена вместе с мамой и старшим и младшим братьями. Семья позирует дома на фоне наряженной елки и подарков.
"Наша мама (3 детей) (4 внука), кто ее лично не знает, даже представить не сможет, что это за человек. Она – это женщина-праздник, локомотив, зайчик-дюраселл, магнит для прекрасных людей, она – это любовь. А семья – это святое. Проводите всегда с родными вместе время, когда есть возможность. Не скупитесь на эмоции, объятия, любовь и телефонные звонки", – посоветовала Гросу.
В свою очередь, поклонники наделали маме Алины Гросу комплиментов:
- Мама красавица просто. Такой комфорт веет от нее
- Алинка, какой мама у тебя светлый человек. Это сразу видно. Ты очень похожа на свою мамочку. Береги ее
- Очень хорошенькая!
Напомним, ранее Алина Гросу рассказывала о своем новом бойфренде. Певица призналась, из-за чего они с любимым часто ссорятся и почему он может на нее обижаться.
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