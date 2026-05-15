Алина Гросу показала нежные фото с новорожденным сыном и мужем и засветила их лица

Украинская певица Алина Гросу показала нежные фото с мужем и новорожденным сыном.

Семейными фотографиями знаменитость поделилась в Instagram. К слову, артистка вместе с возлюбленым и малышом снялась в профессиональном фотосете. Семейство позировало во дворе в атмосферной локации. Певица надела длинное платье с корсетом, а ее муж — джинсы и светлую кофту. На некоторых кадрах можно было немного разглядеть лицо сынишки и возлюбленного исполнительницы, которых она не торопится показывать.

Алина Гросу с мужем и сыном / © instagram.com/alina_grosu

Фотосет Алины Гросу был посвящен важному празднику — Дню семьи, который ежегодно встречают 15 мая. Артистка отметила, что семья — это огромное сокровище, а дети — это продолжение любви.

«С Днем семьи, друзья мои. Семья — это огромное сокровище. А детки — это лучшее продолжение любви», — подчеркнула артистка.

Отметим, Алина Гросу с 2024 года замужем. Хотя артистка не показывает лицо возлюбленного, однако в Сети убеждены, что она заключила брак с российским актером Романом Полянским, с которым начала встречаться еще до полномасштабной войны. В апреле стало известно, что у супругов родился сын.

